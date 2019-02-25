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فيديو وصور.. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة المحافظة بقرية الغريب و المركز التكنولوجي ومقر "مشروعك" بمركز ساحل سليم

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:39 ص
فيديو وصور.. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة المحافظة بقرية الغريب و المركز التكنولوجي ومقر "مشروعك" بمركز ساحل سليم تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم
أسيوط هيثم البدري
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مزرعة المحافظة بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم والمقامة على مساحة 140 فدان للوقوف على أعمال تطويرها، وإعادة زراعتها وتعظيم الإستفادة منها، بالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعة أسيوط، ومركز البحوث الزراعية بمديرية الزراعة وإعادة تشغيل آبار المياه بها لتحسين منظومة الرى والاستفادة منها.
 
رافقه خلال الجولة التفقدية، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمشرف على مزارع المحافظة، وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونواب ومساعدى رئيس المركز.
 
وتابع المحافظ، أعمال تطوير المزرعة وإعادة تطهير الترع بالمنطقة، وإعادة تشغيل آبار المياه بعد إنتهاء أعمال الصيانة والإصلاح.
 
وقال محافظ أسيوط، إن تطوير مزرعة الغريب يأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة هيكلة المزارع التابعة لها، وتطوير أعمال الرى والزراعة الحقلية بها، وتعظيم الإستفادة منها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المزارع في توفير الأعلاف والسيلاج والغذاء اللازم لمزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، فضلًا عن توفير المحاصيل الزراعية والخضراوات لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.
 
وأصدر المحافظ تعليماته، إلى نبيل الطيبي السكرتير المساعد، والمشرف على مزارع المحافظة، بضرورة الإسراع في إستغلال مزارع المحافظة الإستغلال الأمثل، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وبالاستعانة بالخبرات العلمية لتصبح مزارع نموذجية، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين الراغبين في العمل وإقامة مشروعات زراعية وحيوانية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
 
كما تفقد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي، ومقر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمركز ومدينة ساحل سليم، وذلك للوقوف على تنفيذ مبادرة ميكنة الخدمات الحكومية والإدارات الهندسية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، لضمان شفافية تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة استخراج التراخيص والمستندات الحكومية.
 
حيث تابع المحافظ، مراحل سير العمل واستخراج الأوراق الرسمية والتراخيص بالمركز التكنولوجي بمدينة ساحل سليم، ودراسة احتياجات المركز ومدى تأهيل العاملين به، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى شفافيتها وضمان فصل مقدم الخدمة عن طالبها.
 
وأكد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لتعميم المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء بالمحافظة، وتدريب وتأهيل العاملين، بتلك المراكز من خلال الدورات التدريبية والبرامج، التي تم إعدادها بمركز التدريب ومركز المعلومات بالمحافظة، فضلًا عن تجهيز تلك المراكز التكنولوجية بشاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والبرامج اللازمة.
 
وفى نهاية الجولة، تابع المحافظ سير العمل بمقر مبادرة "مشروعك" المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات المنفذة بمركز ساحل سليم حتى الآن بلغ 327 مشروع بقيمة تمويل 22 مليون جنيه.
 
ووجه المحافظ جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتسهيل كافة إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب، وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب وتوفير حياة كريمة لهم، وتحسن مستوى معيشتهم، وتساهم في خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل التنموية.
 
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (1)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (1)

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (2)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (2)

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (3)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (3)

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (7)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (7)

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (8)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (8)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (1)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (1)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (2)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (2)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (3)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (3)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (4)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (4)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (5)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (5)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (6)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (6)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (7)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (7)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (9)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (9)

تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (10)
تفقد مزرعة المحافظة بالغريب بساحل سليم (10)
 

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