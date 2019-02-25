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فيديو وصور.. "الداخلية" تعيد الانضباط للشوارع فى بولاق الدكرور

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:28 م
فيديو وصور.. "الداخلية" تعيد الانضباط للشوارع فى بولاق الدكرور ضبط خارجين عن القانون
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون.

 

وجاءت الحملات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي بحسم للخارجين عن القانون.

 

ونجحت الحملات الأمنية فى إزالة التعديات وضبط المخالفين ومركبات التوك توك الذى تعطل حركة المرور.

 

وبدوره، قال العقيد شامل العزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إن الحملات نجحت فى ضبط 30 توك توك و20 سيارة بدون أوراق، وضبط مشتبه فيهم، ومستمرة لضبط الأداء الأمنى بالشارع.

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 

جانب من الحملات الأمنية
جانب من الحملات الأمنية

 

ضبط خارجين عن القانون
ضبط خارجين عن القانون

 

فحص الرخص
فحص الرخص

 

مقبوض عليهم
مقبوض عليهم

 


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