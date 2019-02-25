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فيديو.. ليه هنعدل المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور؟

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:09 م
فيديو.. ليه هنعدل المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور؟ البرلمان
إعداد ـ محمد أسعد
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ينشر "اليوم السابع" سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

خلال أيام هيناقش مجلس النواب عددا من التعديلات على بعض مواد دستور 2014.

ومن ضمن التعديلات المقترحة، تعديل المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة..بس ليه المادة 200 تحديدا؟

أولا: المادة المقترحة بتنص فى إحدى فقراتها على أن القوات المسلحة هى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..

يعنى المادة بصياغتها المقترحة بتضمن أن القوات المسلحة تبقى ملك للشعب وتنحاز ليه هو فقط مش لأى رئيس.. وأنها تحافظ على مقومات الدولة ومؤسساتها.

التعديل ده بيعيد صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة..وإعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة.

مين فينا ينسى انحياز قواتنا المسلحة لاختيارات الشعب سواء فى ثورة 25 يناير و30 يونيو وحمايتها لينا وكانت هى طوق النجاة فى الثورتين، لما اتدخلت فى الوقت المناسب قبل ما تتحول مصر لبرك دماء بسبب الجماعة إياها اللى هددت بقتلنا وقت ثورة 30 يونيو.


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