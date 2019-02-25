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فتح تثمن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:23 ص
فتح تثمن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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ثمن نائب أمين سر المجلس الثورى بحركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من القضية الفلسطينية بالقمة العربية الأوروبية لتأكيده على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى وأنه لا حل دون إعطاء الشعب الفلسطينى حقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال أبو عيطة - فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الموقف ليس بغريب على جمهورية مصر العربية التى قادت نضال الأمة العربية والإسلامية وكانت ولازالت تحمل الهم العربى وكافة الهموم العربية لاسيما القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية الدور الرائد لمصر الهام والمحورى فى الإقليم والعالم.

وأعرب المسؤول الفلسطينى عن أمله فى أن تقود مصر عملية سياسية ضاغطة على المجتمع الدولى فى المرحلة المقبلة لمواجهة أى صفقات أو حلول تحاول من خلالها إسرائيل تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقال " إن مصر كانت دائما وأبدا السند الحقيقى للشعب الفلسطينى والقيادة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى والمؤامرات التى تتعرض لها القضية الفلسطينية".

كما أعرب عن ثقته فى أن القيادة المصرية تقف إلى جانب القيادة الفلسطينية فى مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عملية تنكر لحقوقه وقرصنة على أمواله والحصار الذى تحاول أن تفرضه إسرائيل على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينى لابتزاز مواقف سياسية تتناغم مع صفقة القرن.

وأكد على صمود الشعب الفلسطينى والرئيس محمود عباس فى مواجهة كل المؤامرات والحصار الذى تقوده حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو .

 


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