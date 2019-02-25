video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عاهل المغرب: نتطلع لبناء علاقات مستقبلية سليمة بين العالم العربي وأوروبا

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:43 م
عاهل المغرب: نتطلع لبناء علاقات مستقبلية سليمة بين العالم العربي وأوروبا العاهل المغربى الملك محمد السادس
أ ش أ
إضافة تعليق

 أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس تطلع بلاده إلى بناء علاقات مستقبلية سليمة بين العالم العربى وأوروبا خالية من الأحكام الجاهزة وفى منأى عن تأثيرات الأحداث العابرة.. معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جديدة للتعاون المشترك فى قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب فى جوانبها المتعددة وفق مقاربة متكاملة وشمولية تجمع بين روح المسئولية المتقاسمة والتنمية المشتركة.
وقال ملك المغرب ـ فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى خلال الجلسة العامة الثانية للزعماء العرب والأوروبيين والتى تعقد في إطار القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ اليوم ـ " إن التصور المتكامل للشراكة بين الجانبين يتطلب التركيز على بعض الأولويات من بينها الأمن القومي العربي وتحقيق نهضة بالوطن العربي، حيث يقع على عاتق أوروبا مسئولية مساعدة جوارها العربي لبلوغ ذلك التصور وتوجيه الشراكات المستقبلية نحو تهيئة بيئة فكرية وثقافية وإعلامية سليمة للتعايش والتعاون بين شعوب المنطقتين".
وأضاف" إن قمة شرم الشيخ تحظى بأهمية بالغة لدى العالم العربي حيث تؤسس لجوار يحتل مكانة متميزة في خارطة علاقاته مع مختلف شركائه من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية".
وأشار إلى أن المغرب التي لها تجربة متميزة ومثمرة مع العالم الأوروبي مستعدة للدفع بالتعاون العربي الأوروبي نحو شراكة خلاقة تنهل من غنى الموروث الثقافي والحضاري لكل طرف على حدة لبناء علاقة متينة ومتكافئة قوامها القيم والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل والحوار البناء.
وأوضح أن القمة تشكل فرصة مواتية لاستحضار تلك الأبعاد الحضارية والإنسانية كقاعدة صلبة للانتقال بالحوار إلى مستوى تعاون حقيقي يرتكز على رؤية واضحة وخطط عمل واقعية لخدمة المصالح المتبادلة وتحقيق المنفعة المشتركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحريرى: قمة شرم الشيخ ستكون قاعدة لتأسيس الشراكة بين العرب وأوروبا

سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى: القمة شرم الشيخ تاريخية بكل المقاييس

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ

المغرب

الملك محمد السادس

سعد الدين العثمانى

قمة شرم الشيخ

القمة العربية الأوروبية

أخبار العرب




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة