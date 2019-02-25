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ضبط 28 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:47 ص
ضبط 28 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة رجال المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.
 
 وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبى لـ 220 سائقًا، وإثبات تعاطى 28 سائق للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
و كثفت الإدارة العامة للمرور، تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 
 
 

 


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