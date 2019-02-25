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الإثنين، 25 فبراير 2019 05:13 م
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ضبط نصاب استولى على 170 ألف من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:03 م
ضبط نصاب استولى على 170 ألف من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول الأجنبية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها ، والقائمين عليها.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "محمد.أ. أ" نجار موبيليا , ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية وآخر، ضد"السعيد.م.أ " لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مائة وسبعون ألف جنيه مقابل تسفيرهما للعمل بإحدى الدول الأجنبية.
 
وأكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام "محمد.أ" حاصل على ليسانس آداب وتربية ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإستيلاء على مبلغ  مائة وسبعون ألف جنيه، من الشاكين نظير توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول الأجنبية ، ولم يلتزم بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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