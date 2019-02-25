ضبط طالب جامعى لحيازته هيروين أثناء تواجده على محطة القطار بالزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط شرطة السكة الحديد بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على طالب جامعى أثناء تواجده على محطة السكة الحديد وبحوزته هيروين وسلاح أبيض، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام شرطة السكة الحديد بضبط "ع ع ح" 20 سنة طالب جامعى مقيم السنبلاوين بالدقهلية، بحوزته هيروين مخدر 10 جرامات بقصد الاتجار وسلاح أبيض، أثناء تواجده على محطة السكة، وتم عرضه على نيابة قسم أول الزقازيق.