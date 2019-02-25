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ضبط شخص ينصب على الشباب الراغبين في الوظائف عبر الإعلانات الوهمية

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:36 ص
ضبط شخص ينصب على الشباب الراغبين في الوظائف عبر الإعلانات الوهمية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص في الجيزة لإيهامه الشباب بقدرته على تعيينهم بالفنادق والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
 
ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مؤخراً وجود العديد من الإعلانات الوهمية بمختلف وسائل الإعلام إمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".
 
ومن خلال التحريات أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "أحمد.م"، مقيم بمنطقة بولاق الدكور بالجيزة بإنشاء شركة وهمية بالدقى "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بالقرى والمنتجعات السياحية بعد قيامه بالإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية لتعيينهم بعدد من القرى السياحية، بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر دون شروط أو مؤهلات وحصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين (500 :1000جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة "لعدد من القرى السياحية" – على غير الحقيقة – تفيد ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة، وعُثر بحوزته على 109 خطابات ترشيح لوظائف وهمية للتعيين بفنادق متعددة بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، وبمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، و83 ملفا بداخل كلٍ منهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "صور بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد، شهادات تأدية الخدمة العسكرية"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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