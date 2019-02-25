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صور.. ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأدوية البيطرية بالإسماعيلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:33 م
صور.. ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأدوية البيطرية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - فريق المحافظات
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، من ضبط مصنع "غير مرخص" لإنتاج الأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف من مكونات مجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.
 
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وفى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمراقبة أسواق التصنيع، والإنتاج والتداول والإتجار غير المشروع، والغش التجارى فى مجال الأدوية البيطرية المغشوشة، والمحظور تداولها، لما لها من آثار سلبية مباشرة على الإنتاج الحيوانى والصحة العامة على المواطنين، وبناء على تكليف وتوجيهات الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، فقد قامت حملة مكبرة من مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد شفيق طبيب قسم التموين الطبى البيطرى، ومفتش المنشآت، والدكتورة مريم جمعة طبيب بإدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى، بالإشتراك مع ظباط إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة، برئاسة العقيد محمد مجدى الشامى، والمقدم محمد النادى ومديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، واستهدفت الحملة المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.
 
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وتمكنت الحملة، من ضبط مصنع غير مرخص وبداخله 3 مخازن، ضبط بداخله خط إنتاج لتصنيع وتعبأة الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، يضم 2 ميزان ديجيتال، وماكينة تعبئة، وماكينة تغليف وسير كهربائى، وخلاط ميكسر، وكميات هائلة من الاستيكرات والعبوات الفارغة، ومدون عليها علامات تجارية خاصة بشركات دولية ومحلية.
 
كما تم ضبط، كمية من المواد الخام مجهولة المنشأ، ليس لها فواتير شراء وليس لها شهادة تحليل، وأخرى مجهولة المصدر (مغشوشة، مقلدة، مجهولة البيانات، وغير مرخصة )، وضبط كمية من الأدوية وإضافات الأعلاف المصنعة بدون وجود شهادات تسجيل من وزارة الزراعة، مجهولة المصدر، بدون ترخيص".
 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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