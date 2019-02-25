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صور.. "صحة المنوفية" تستهدف 659 ألف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:37 ص
صور.. "صحة المنوفية" تستهدف 659 ألف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال جانب من الاجتماع
المنوفية – فريق المحافظات
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عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قبل قليل، الاجتماع الإشرافى الخاص بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال برئاسة الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

وحضر الاجتماع الدكتور محمد الهياتمى وكيل المديرية والدكتور محمد العسكرى مدير الطب الوقائى وأشرف سراج الدين مراقب التطعيمات بوزارة الصحة ومديرى الإدارات الطبية وفريق إدارة الطب الوقائى بالمديرية ومديرى الوقائى بالإدارات ومراقبى التطعيمات.

وأكد وكيل الوزارة بالمنوفية، ضرورة تحقيق المستهدف من الحملة فى المدة المقررة للحملة وهو 659 ألفا و123 طفلا فى الحملة التى انطلقت 24 فبراير الجارى وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وأنه تم تطعيم 390 ألفاً و 682 طفلاً موزعين على مراكز وقرى محافظة المنوفية، بنسبة وصلت إلى 59% من إجمالى العدد المستهدف.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تمكنت من تطعيم 51 ألفاً 763 طفلاً بشبين الكوم، وتطعيم 52 ألفاً و677 بمنوف، وتطعيم 77 ألفاً 800 باشمون، و 36 ألفاً و376 بالباجور، 44 ألفاً 471 بقويسنا، وتطعيم 38 ألفاً 672 بتلا، وتطعيم 32 ألفاً 310 بالشهداء، وتطعيم 29 ألفاً و117 ببركة السبع، وتطعيم 6 الأف و961 بسرس الليان، وتطعيم 21 ألف 252 بالسادات. 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالدعاية المستمرة للحملة والتأكيد على دور الرائدات الريفيات فى الحملة، لافتا إلى أنه تم مناقشة مشكلة بعض أولياء الأمور فى الحضانات، لرفضهم تطعيم أولادهم، فتم تلافى تلك السلبيات بتوضيح أهمية التطعيم لأولياء الأمور وعمل التثقيف الصحى لهم.

 

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