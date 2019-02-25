صور.. تعاون بين محافظة أسيوط والجامعة لتطوير مزارع على مساحة 650 فدانا

أسيوط محمود عجمى

تقدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بخالص التهنئة إلى الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لثقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإصدار قراره بتعيين الجمال عضواً بهيئة تنمية الصعيد، متمنياً له التوفيق والسداد من خلال الهيئة فى المساهمة فى تطوير محافظات صعيد مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته فى حضور الجلسة الدورية لمجلس جامعة أسيوط والمنعقدة عن شهر فبراير 2019 وذلك برئاسة رئيس الجامعة وبحضور نائبيه الدكتور شحاتة غريب والدكتور أحمد المنشاوى ولفيف من عمداء الكليات والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة.

وفى مستهل الجلسة دعا محافظ أسيوط الجامعة للتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة فى تطوير مزرعة تابعة للمحافظة على مساحة تتجاوز 140 فدانا بجوار مزرعة الغريب وغير المستغلة على النحو الأمثل، مشيراً إلى أن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من المزرعة ترتكز على استصلاح المساحة الشاسعة للمزرعة وتعظيم إنتاجية المحاصيل الزراعية بها مع إمكانية إنشاء مزرعة حيوانية على أساس علمى ومنظم وهو ما يمكن أن يتم بالتعاون مع كلية الزراعة بالجامعة.

وأكد الدكتور طارق الجمال أنه بدأ بالفعل فى اتخاذ إجراءات فعلية لتطوير مزرعتى الغريب والاسترشادية والتابعين للجامعة والذى تم إنشاؤهما فى فترة الستينات وهو ما يجعلهما فى حاجة لإعادة النظر فى ما يلزمها من تجديد وتذليل العقبات التى تقف حائلاً أمام استزراع المساحة الكاملة للمزرعتين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، أن مزرعة الغريب التابعة للجامعة تمتد على مساحة أكثر من 300 فدان وتضم حوض سمك على مساحة 6 قراريط، أما مزرعة الاسترشادية فتشغل مساحة 200 فدان لا يتم استغلال منها سوى 13 فدانا فقط وهو ما سوف يتم إعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة مع استعداد كلية الزراعة للعمل من أجل تطوير مزارع المحافظة والجامعة من أجل تحقيق نهضة الحركة الزراعية فى الإقليم.



محافظة أسيوط والجامعة يعلنان عن التعاون فى تطوير المزارع التابعة لهم (4)



محافظة أسيوط والجامعة يعلنان عن التعاون فى تطوير المزارع التابعة لهم (5)



محافظة أسيوط والجامعة يعلنان عن التعاون فى تطوير المزارع التابعة لهم (6)



محافظة أسيوط والجامعة يعلنان عن التعاون فى تطوير المزارع التابعة لهم (7)



محافظة أسيوط والجامعة يعلنان عن التعاون فى تطوير المزارع التابعة لهم (8)



محافظة أسيوط والجامعة يعلنان عن التعاون فى تطوير المزارع التابعة لهم (9)