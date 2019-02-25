صور.. تشديد إجراءات الأمن مع استعداد هانوى لاستضافة قمة كيم وترامب

رويترز

كثف الجنود الفيتناميون وضباط الشرطة اليوم الاثنين تواجدهم عبر دوريات بالشوارع والمواقع المحتمل أن تشهد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى هانوى.



أحد أفراد الأمن يؤمن الفندق

وسيجتمع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى يومى الأربعاء والخميس، على أمل البناء على التزام قطعاه فى اجتماعهما الأول، فى سنغافورة فى يونيو بتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



أحد الجنود يؤمن مدخل فندق بالعاصمة هانوى

وقالت مصادر لرويترز إنهما من المتوقع أن يجتمعا فى قمتهما الثانية فى الضيافة الحكومية فى هانوى أو فى مبنى أنيق يعود إلى الحقبة الاستعمارية فى وسط المدينة أو فى فندق متروبول القريب.