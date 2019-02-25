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الإثنين، 25 فبراير 2019 04:50 م
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صور.. تشديد إجراءات الأمن مع استعداد هانوى لاستضافة قمة كيم وترامب

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:52 م
صور.. تشديد إجراءات الأمن مع استعداد هانوى لاستضافة قمة كيم وترامب قوات الأمن الفيتنامية
رويترز
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كثف الجنود الفيتناميون وضباط الشرطة اليوم الاثنين تواجدهم عبر دوريات بالشوارع والمواقع المحتمل أن تشهد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى هانوى.

أحد أفراد الأمن يؤمن الفندق
أحد أفراد الأمن يؤمن الفندق

وسيجتمع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى يومى الأربعاء والخميس، على أمل البناء على التزام قطعاه فى اجتماعهما الأول، فى سنغافورة فى يونيو بتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

أحد الجنود يؤمن مدخل فندق بالعاصمة هانوى
أحد الجنود يؤمن مدخل فندق بالعاصمة هانوى

وقالت مصادر لرويترز إنهما من المتوقع أن يجتمعا فى قمتهما الثانية فى الضيافة الحكومية فى هانوى أو فى مبنى أنيق يعود إلى الحقبة الاستعمارية فى وسط المدينة أو فى فندق متروبول القريب.

استعدادات أمنية قبل قمة ترامب كيم
استعدادات أمنية قبل قمة ترامب كيم
انتشار أمنى فى العاصمة هانوى
انتشار أمنى فى العاصمة هانوى
جانب من الاستعدادات للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم
جانب من الاستعدادات للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم
جانب من قوات الأمن الفيتنامية
جانب من قوات الأمن الفيتنامية
جندى فيتنامى يستخدم جهاز الكشف عن المتفجرات لتأمين الفندق
جندى فيتنامى يستخدم جهاز الكشف عن المتفجرات لتأمين الفندق
جندى فيتنامى يؤمن فندقا بالعاصمة هانوى
جندى فيتنامى يؤمن فندقا بالعاصمة هانوى
جنود فيتناميون على أسطح المبانى
جنود فيتناميون على أسطح المبانى
جنود فيتناميون
جنود فيتناميون
جنود يؤمنون القمة
جنود يؤمنون القمة
حوار بين قوات الأمن الفيتنامية أثناء الاستعداد لتأمين القمة
حوار بين قوات الأمن الفيتنامية أثناء الاستعداد لتأمين القمة
عربة مدرعة بأحد شوارع هانوى
عربة مدرعة بأحد شوارع هانوى
قوات الأمن الفيتنامية تنتشر بالشوارع
قوات الأمن الفيتنامية تنتشر بالشوارع
قوات الأمن الفيتنامية تواصل استعدادها لتأمين القمة المرتقبة
قوات الأمن الفيتنامية تواصل استعدادها لتأمين القمة المرتقبة
قوات الأمن الفيتنامية
قوات الأمن الفيتنامية
قوات الأمن تحيط بفندق إقامة أحد الزعيمين
قوات الأمن تحيط بفندق إقامة أحد الزعيمين

 

 


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