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صور.. الإمام الأكبر يزور مصابى تفجير الدرب الأحمر الإرهابى بمستشفى الحسين

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:30 م
صور.. الإمام الأكبر يزور مصابى تفجير الدرب الأحمر الإرهابى بمستشفى الحسين الإمام الأكبر يزور مصابى تفجير الدرب الأحمر الإرهابى
كتب لؤى على
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زار فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، مصابى التفجير الإرهابى الذى وقع يوم الاثنين الماضى بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج فى مستشفى الحسين، التابعة لجامعة الأزهر.

 

ووجه فضيلته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وهم سيدة وطفل وطالب تايلاندى يدرس فى جامعة الأزهر، حتى اكتمال شفائهم، كما قرر الإمام الأكبر تقديم منحة دراسية للطالب التايلاندى، وتوفير سكن طلابى له بمدينة البعوث الإسلامية.

 

وشدد شيخ الأزهر على أن تلك التفجيرات الإجرامية لن تنال من صمود وعزيمة الشعب المصرى، أو تقلل من إصراره على دحر عصابات الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسها، مؤكدا وقوف المصريين بمختلف توجهاتهم خلف مؤسسات الدولة فى حربها ضد تلك العصابات.

 
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي

 

الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي

 

 


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