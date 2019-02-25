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صور.. اشتعال النيران فى سيارة محملة بالوقود بالغربية

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:22 م
صور.. اشتعال النيران فى سيارة محملة بالوقود بالغربية
الغربية مصطفى عادل
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شهدت قرية ميت الشيخ، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، نشوب حريق ضخم فى سيارة نقل مواد بترولية أثناء تفريغ حمولتها  داخل محطة الوقود بالقرية، وتمكن السائق من تحريك السيارة بعيدا عن المحطة، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران.

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز قطور، بنشوب حريق هائل فى سيارة محملة بالبنزين داخل محطة وقود بقرية ميت الشيخ، أثناء تفريغ حمولتها، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران بإستخدام المواد الرغوية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

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