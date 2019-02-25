صحيفة نمساوية تشيد بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ

فيينا (أ ش أ)

أشادت صحيفة " كورنا تسايتونج " النمساوية بنجاح القمة العربية - الأوروبية التى بدأت فعالياتها أمس الأحد بمدينة شرم الشيخ، وبالمحادثات التى وصفتها بـ "الناجحة" التى جمعت الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء العرب والأوروبيين، موجهة التحية إلى مصر على تنظيم هذه الحدث المتفرد.

وقالت الصحيفة - فى تقرير لها اليوم الاثنين، حول القمة - "إن مستشار النمسا سباستيان كورتس حرص خلال مشاركته فى قمة شرم الشيخ على دعوة الدول العربية إلى التعاون فى مجال طالبى اللجوء "، وأضافت أن 50 رئيس دولة وحكومة يبحثون معا عن خلال القمة إجابات لمواجهة التحديات المشتركة بما فى ذلك قضية الهجرة.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المستشار النمساوى انخفاض الهجرة إلى أوروبا بنسبة 95 فى المائة، وإلى تراجع عدد الأشخاص الغارقين أثناء عبور البحر المتوسط .

ونوهت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيقدم الكثير من المساعدات السخية إلى الدول فى شمال أفريقيا بشكل خاص من أجل المساعدة فى وقف تدفق اللاجئين.