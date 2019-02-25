صاحبة شركة ومحامى يستوليان على 9ملايين جنيه من محاسب مقابل أرض وهمية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على صاحبة شركة ومحامى لاتهامهما بالنصب على المواطنين، وتزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وبيعها لراغبى الحصول عليها، بالإضافة إلى احتيالهم على محاسب بالمعاش والاستيلاء منه على مبلغ 9 ملايين جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض له تابعة للهيئة العامة للمشروعات والتعمير بوزارة الزراعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد تورط " ماجدة. ف " صاحبة شركة للاستيراد والتصدير صادر ضدها 15 حكم قضائى، و" مدحت. أ " محامى بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى، فى تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للدولة، لترويجها على راغبى الحصول عليها للاستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين أوهما "ناجي. ن" محاسب بالمعاش بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدره 9 ملايين جنيه قام بسدادها منذ عام (2015).

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائى مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، فأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.