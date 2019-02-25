video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"شريان الأزهر" حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:36 م
"شريان الأزهر" حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية أزهرى من أجل مصر تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، افتتح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، حملة التبرع بالدم "شريان الأزهر" بمقر كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

شارك عامر فى فعاليات الحملة التى تنظمها رابطة "أزهرى من أجل مصر" بالتعاون مع فريق الجمعية العلمية بكلية الصيدلة لصالح مستشفيات جامعة الأزهر، ومصابى العمليات الإرهابية، بمشاركة طلاب الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة ثقته البالغة فى شباب الجامعة، خاصة أنهم مصدر فخرها، وما لديهم من قيم الوعى والانتماء، ولاسيما فى ظل هذه الظروف الراهنة والتحديات التى تواجه مصر فى معركة الاستقرار والبناء.

يشار إلى أن د. يوسف عامر افتتح الحملة بمدرج كلية الطب بنين بحضور كل من الدكتور لطفى دياب، عميد كلية الصيدلة بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى الشافعى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الدهشان، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين، إضافة لأسرتى رابطة أزهرى من أجل مصر وأسرة الجمعية العلمية بكلية الصيدلة.

جدير بالذكر أن الحملة مستمرة غداً فى الإدارة الطبية بنين، وكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

 
أزهرى من أجل مصر تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية
أزهرى من أجل مصر تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية

 

أزهرى من أجل مصر تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية
أزهرى من أجل مصر تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب جامعة الأزهر يطلقون حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية

التبرع بالدم

الازهر الشريف

جامعة الازهر

العمليات الارهابية




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة