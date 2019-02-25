شركات التكنولوجيا تستعد للجيل الخامس فى المؤتمر العالمى للهواتف قبل طرحه 2020

برشلونة هبة السيد

تستحق الدورة الحالية للمعرض و المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة mobile world congress 2019 الذى يعقد فى الفترة من 25 إلى 28 فبراير، ان يطلق عليها دورة 5G، إذ لم يعد إمام إطلاقها الرسمى سوى بضعة اشهر حيث من المتوقع أن تطلق عالميا عام 2020 وذلك بعد استعدادات كبيرة للشركات المطورة للشبكات.

وفى أجنحة MWC تتبارز كل شركة لتقديم أفضل ما لديها من التقنيات التى يمكنها استقبال خدمات الجيل الخامس للمحمول و الذى يعطى سرعات خرافية فى نقل البيانات ستساهم وفق خبراء لدعم تقنيات انترنت الأشياء وتجعل الآلات تتحدث مع بعضها.

وو سط منافسة شديد بين مصنعى الأجهزة الذكية فى العالم بدأت العديد من الشركات العالمية تطوير الهواتف الهواتف الذكية الجديدة لديها لتتمكن من استقبال تقنية الجيل الخامس للمحمول 5G.

وشهدت السنوات الخمس الماضية بالمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى يعقد فى برشلونة بإسبانيا، عرض تجارب الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال شبكات الموبايل مثل هواوى و إريكسون المسيطرتين على سوق الشبكات العالمى إلى جانب بعض شركات أخرى.

و من المتوقع أن تساهم تكنولوجيا الجيل الخامس فى أحداث ثورة كبيرة فى عالم انترنت الأشياء واستخدام الروبوت ووفقا لبعض تقارير فإنها ستساهم فى اتصال الآلات مع بعضها البعض.

وخلال المؤتمر تعرض العديد من شركات الموبايل أحدث ابتكارتها فى عالم صناعة الأجهزة المحمولة حيث تطور الشركات هواتف يمكنها استقبال للجيل الخامس متوقع إطلاقها فى الربع الثانى من عام 2019 مثل شركتى اوبو وهواوى الصينيين.

ويقدم اليوم السابع فى السطور التالية كل ما هو متعلق بتقنية الحيل الخامس للمحمول 5G.

يقدم الجيل الخامس للمحمول 5G سرعات عالية للإنترنت تصل ضعف سرعات الجيل الرابع بنحو 200 مرة، اى حوالى 1 جيجيا بايت فى الثانية الواحدة ما يمكن المستخدم من تحميل فيلم بدرجة وضوح HD خلال بضع ثوانى.

تساهم سرعات تقنية الجيل الخامس للمحمول فى دعم كفاءة السيارات ذاتية القيادة و التى بدأت تنتشر فى العالم خلال السنوات الماضية، فضلا عن سرعات كبيرة فيما يتعلق بمعالحة البيانات ونمو سوق الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت ودعم تقنيات الواقع الافتراضي بشكل أكبر.

مع تقنية الجيل الخامس للمحمول فإن المستخدم يمكنه التحرر من الجلوس بمسافة قريبة للغاية من تقنية الولى فاى حيث يعطى سرعات أكبر من تلك التى يتيحها الجيل الرابع فى نقل البيانات.

كما تساهم فى نقل الأحداث و المباريات الكروية بدرجة وضوح كما تطور العديد من الصناعات منها مجال الصحة و الأجهزة الطبية ونشر استخدام الروبوت و الذكاء الاصطناعى.























