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شرطة بنجلادش: الرجل الذى حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:08 ص
شرطة بنجلادش: الرجل الذى حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال شرطة بنجلاديش
رويترز
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قالت الشرطة فى بنجلادش اليوم الاثنين إن الرجل الذى قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أى متفجرات.

وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة فى مدينة تشيتاجونج بجنوب شرق بنجلادش "المسدس الذى كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو. سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء. لكنا مازلنا نجري تحقيقا. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

 

 


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