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شاهد فى دقيقة .. إجراءات قبول مرحلة رياض الأطفال بمدارس الجيزة التجريبية

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:01 م
شاهد فى دقيقة .. إجراءات قبول مرحلة رياض الأطفال بمدارس الجيزة التجريبية رياض الأطفال
كتب محمود طه حسين
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اليوم السابع بلس
 
 
بعد إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع حلول لاستقبال جميع الطلاب، فى مرحلة رياض الأطفال، بالمدارس التجريبية بمحافظة الجيزة.
 
"اليوم السابع" يقدم أهم ضوابط التعليم لقبول جميع الأطفال، وخطة استيعاب الكثافات فى محافظة الجيزة، خلال الفترة المقبلة من خلال السطور التالية:-
 
1ـ التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة لحل مشكلة تنسيق رياض الأطفال
 
2ـ سبب المشكلة هو الارتفاع الشديد للكثافات بمحافظة الجيزة
 
3ـ المشكلة من مسئوليات المحافظة لأن التعليم يدار بشكل لا مركزى 
 
4ـ قررت الوزارة قبول جميع الأطفال من هم فى سن الخامسة وأكثر  
 
5ـ  فتح قاعات جديدة فى المدارس، ورفع الكثافة  لتصل إلى 60  طالبا
 
6ـ  تشغيل بعض القاعات فترتين فى بعض المدارس التجريبية
 
7ـ المديرية تقوم بتوزيع الطلاب من خلال التنسيق لمرحلة رياض الأطفال بالإدارات والمديرية نفسها
 

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اجراءات قبول رياض الاطفال

شروط قبول رياض الاطفال

المدارس التجريبية بالجيزة

شروط المدارس التجريبية

اليوم السابع بلس




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