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شاهد آخر صورة رسمية لوزير الخارجية الإيرانى قبل استقالته

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:57 م
شاهد آخر صورة رسمية لوزير الخارجية الإيرانى قبل استقالته جواد ظريف قبل استقالته
كتب- هاشم الفخرانى
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نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" أخر صورة لوزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف، حيث التقى عصر اليوم الإثنين مجموعة من الناشطات من أجل السلام ومكافحة الحرب في منظمة كود بينك الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن  ظريف التقى بوفد من منظمة كود بينك الأمريكية (codepink) الناشطة من أجل السلام ومكافحة الحرب.

وشرح ظريف في هذا الاجتماع مفاهيم "الاستقلال" كإحدى اهم مبادئ السياسات الخارجية لدى ايران، اضافة الى موضوع "امن النمو الداخلي" المعتمد على الشعب، كما قام بشرح وجهة نظر الجمهورية الاسلامية ومواقفها في هذا السياق وحول اهم المواضيع الاقليمية والدولية وحقوق الانسان والقضية الفلسطينية، واجاب على اسألة الحاضرين.

 

 

 


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