سفر وعودة 2334 مصريا وليبيا و273 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 2334 مصريا وليبيا و273 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 2032 إلى الجانب الليبى، بينهم 935مصريا و1097 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 302 بينهم 233 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و69 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 125 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 148 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 150 حكما قضائيا، وفحص 15 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 5 مسجلين خطر و10 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكمين فى قضية جنائية، و62 حكم جزئى و7 أحكام مستأنفة و72حكم بغرامات و7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.