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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 25-2-2019

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:17 ص
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 25-2-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرسعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 25-2-2019 فى مختلف البنوك، حيث ثبت سعر الريال عند 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بعد تراجعه على مدار الأسبوعين الماضيين.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.66 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.59  جنيه للشراء

4.73  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.63 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.64 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع


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