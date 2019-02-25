رئيس رابطة خريجى الجامعات اليابانية: لدينا 200 خريج فى الصيدلة فقط

وائل ربيعى

طالب الدكتور بهاء زغلول، رئيس رابطة خريجى الجامعات اليابانية، أعضاء الرابطة بضرورة الاجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة لوضع خريطة عمل حول كيفية الاستفادة من خبراتهم وخدمة الدولة المصرية.

وأضاف زغلول، بكلمته خلال حفل استقبال خريجى الجامعات اليابانية الذى نظمته السفارة اليابانية اليوم الإثنين بمقرها، أن ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى مصر يحرص على زيارة كل مكان فى مصر خلال شهرين ونص، هى فترة توليه المنصب حتى الآن.

وتابع زغلول أن محافظ الدقهلية أحد خريجى الجامعات اليابانية، وأن المحافظ نظم زيارة للسفير اليابانى فى مدينة المنصورة مما جعله معجبا بشدة بما رآه هناك، واستكمل: "لدينا ٢٠٠ خريج من الجامعات اليابانية فى مجال الصيدلة فقط، ولا بد أن نفعل شيئا لمصر واليابان من خلال وضع رؤى مشتركة نقدم من خلالها خدماتنا".