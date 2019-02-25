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رئيس جامعة القاهرة: المواطن الإفريقى لديه قدرات خاصة وينقصه فقط التعليم والتأهيل

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:34 م
رئيس جامعة القاهرة: المواطن الإفريقى لديه قدرات خاصة وينقصه فقط التعليم والتأهيل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن أفريقيا تستحق كل الاهتمام من الدولة والمؤسسات المصرية، قائلا: "أفريقيا قارة عظيمة وعريقة وظهر عليها الإنسان الأول كما يقول التاريخ".
 
وأضاف الخشت خلال اجتماعه بمجلس كلية الدراسات الأفريقية بالجامعة، أن الإنسان الأفريقى لديه قدرات خاصة بحكم الطبيعة والتاريخ ولكن المشكلة فى التعليم والتأهيل، معلنا أن جامعة القاهرة مستعدة لتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من الشباب الأفريقى.
 
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستنفذ مشروع الـ 5 آلاف قائد أفريقى وبدأت الجامعة بمشروع الألف قائد ولم يتوقع هذا العدد الكبير من المتقدمين للمشروع، قائلا: "نعتبر الألف قائد أفريقى المرحلة الأولى وندخل على باقى المراحل لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين لتدريبهم وتأهيلهم، ولمست حجم عمق وأصالة أساتذة كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة وقدراتهم للقيام بهذه المهمة".
 
 

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