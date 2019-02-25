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بهدف الخروج من نظام الحفظ إلى الفهم...

رئيس الوزراء: ما يحدث فى مصر بقطاع التعليم يمثل نقلة نوعية

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:28 م
رئيس الوزراء: ما يحدث فى مصر بقطاع التعليم يمثل نقلة نوعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون، عددا من فصول مدرسة السويس الثانوية بنات، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وكذا استلام جميع طالبات الفصل الأول الثانوي ﻷجهزة التابلت، وتفعيل النظم التشغيلية الخاصة به.
 
وذلك في إطار الحرص على متابعة العملية التعليمية داخل المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، وما يتم من خطوات لتطبيق أساليب ونظم التعليم المتطورة.
 
وأبدى رئيس الوزراء سعادته بتفعيل الشاشات التفاعلية، والتابلت الذي تسلّمته الطالبات بالمدرسة، مؤكدا أن ما يحدث بمصر في قطاع التعليم يمثل نقلة نوعية، والهدف هو الخروج من نظام الحفظ والتلقين، إلى الفهم والاستيعاب والتحصيل، فليس من المقبول أن يمتحن الطالب وبعد مرور أيام تسأله في نفس المواد فلا يعرف شيئاً، كما أننا لم نر في أي دولة بالعالم من يحصل على 104%. 
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من المسئولين، تمت الإشارة خلاله إلى أن المدرسة تتكون من 24 فصلاً تضم نحو820 طالبة بمختلف فصول المرحلة الثانوية، وأوضح المسئولون أيضا أن ما تم من تطوير شمل أعمال البنية التكنولوجية، التي تضمنت تركيب العديد من السبورات الذكية، وكذا خطوط الانترنت فائق السرعة، والسيرفر الخاص بنظام التابلت للصف الأول الثانوى.
 
وأجرى مدبولي حوارا مفتوحا مع الطالبات، استمع فيه إلى آرائهن حول النظام التعليمي الجديد، وطريقة الامتحانات به، مؤكدا أنه من حسن حظهن أن يطبق عليهن هذا النظام، مشيرا إلى أن تغيير أي نظام بآخر يستدعي وجود تحديات في بداية التطبيق، وأنه سيتم العمل على حل أي مشكلة تطرأ، بما يسهم في توفير أعلى خدمة تعليمية ممكنة. 
 
وعقب الانتهاء من زيارة المستشفى، ترجل رئيس الوزراء، في زيارة مفاجئة إلى مدرسة الإمام الشافعي، ودخل عددا من الفصول، وتحدث مع تلميذات الصف الثاني الابتدائي، واستمع إلى نشيد وطنيّ من إحدى التلميذات، والتقط الصور التذكارية معهن، مشيدا بالخدمة التعليمية المتميزة بالمدرسة، التى تمت زيارتها دون ترتيب.
 
 
 
 

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