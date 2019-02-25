رئيس الوزراء لمديرة مكتبة مدرسة السويس: "جهاز الكمبيوتر ده من القرن العتيق"

كتبت هند مختار

تساءل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال تفقده مكتبة مدرسة السويس الثانوية بنات عن عدد أجهزة الكمبيوتر فأجابت مديرة المكتبة قائلة "جهاز واحد".

وعلى الفور رد رئيس الوزراء على مديرة المكتبة ،قائلا "هو ده الجهاز ده من القرن العتيق".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم بجولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.