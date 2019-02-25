رئيس المفوضية الأوروبية يصف اجتماعه مع ماى بشرم الشيخ بأنه "جيد وبناء"

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وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم /الاثنين/، اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بأنه "جيد وبناء".

وبحث يونكر مع ماى، خلال الاجتماع، التطورات ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وكانت القمة العربية - الأوروبية الأولي قد انطلقت فعالياتها أمس /الأحد/ بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين، لبحث التعاون المشترك حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.