رئيس الرقابة المالية: حوافز للشركات لتقديم خدمات التأمين للفئات المهمشة..صور

كتب هانى الحوتى

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور، ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود 1% التى نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفرواسيوى، فى نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان " استراتيجيات النمو والإبتكار" بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من اكثر من 20 دولة الأعضاء بالأتحاد الأفرواسيوى للتأمين واعادة التأمين، وبحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام وقيادات شركات التأمين المصرية.

وقال عمران، إن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى" تطوير الأسواق والخدمات "يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية، وأن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى " مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لآطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار ، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة فى مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.

وأضاف عمران، أنه فى إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبر تقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر ، مع إمكانية منح الترخيص لها فى ضوء فروع التأمين التى ترغب فى ممارستها سواء تأمينات اشخاص أو ممتلكات ومسئوليات معا فى نفس الكيان .وتفعيل التأمين الإلزامى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر والذى يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساوى لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا فى ذلك الشأن.

وأشار عمران، إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقيه الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونية 2018 مقارنة ب 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالى قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 12.9 مليار جنيه فى العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20 %.

وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية فى مؤشر قوى على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة ، فى ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات . تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كلملة وتتبعان قطاع الأعمال العام، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.

ونوه "عمران"، أنه تم إنجاز عدد من الأمور فى العام الماضى منها إطلاق أول منصة ألكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تامينيا ، وإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد والشامل ، والانتهاء من اول دليل لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية ،وتعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة ، ورفع مبلغ تأمين مجمعة اخطار السكك الحديدية من 20 الف إلى 30 الف جنيه فى حالة الوفاة.

وأوضح رئيس الهيئة أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دورا تسويقيا حيويا بكل ما لديهم من مهارات إقناعيه ، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن.

وتشمل القوة التسويقية لنشاط التامين بأكثر من 8000 وسيط تامين طبيعى ، و 80 شركة وساطة تأمينية بعد مرور 10 سنوات تقريبا على إجراء تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على اعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية فى نشاط الوساطة التأمينية فى عام 2008 ، ليصبح نشاط السمسرة فى التامين مغريا" للمجموعات الاستثمارية الكبرى التى لجأت إلى الاستثمار فى هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة فى سمسرة التأمين .

وأشار الدكتور عمران، إلى أن التحديات التى تواجه صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى يمتلكها سوق التأمين ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الإقتصاد المصرى ، فمن بين الأسواق الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة نجد أن نشاط التأمين أكثرها تنظيما وتوحدا" لمواجهة التحديات، كما أن الهيئة حرصت فى أعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا، فهذا السوق قد شهد صدور اول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما .

وأكد على أن الهيئة حريصة على اللقاء بهذا التجمع المهنى الحيوى لأنها تنظر اليكم كحاملى هموم صناعة تبغى الرقى بمهنتها ، وطالب الإتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين بإرسال تقرير بتوصيات هذا اللقاء وما يراه أهل الصناعة من إجراءات واجبة التنفيذ على الرقيب ، فنحن نبنى الجسور لا الحواجز.































