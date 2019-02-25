رئيس البرلمان يطالب الأمين العام بالكشف عن أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات

طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأمين العام للمجلس، بإبلاغه بأسماء النواب الذين لم يحضروا جلسة اليوم، لإبلاغها للصحافة، حتى يعلم المواطنون من يحضر ، ومن لايحضر جلسات المجلس من النواب.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الشباب.

كان الدكتور على عبد العال نبه فى ختام جلسة أمس على النواب بالحضور جلسة اليوم، بتأكيده أن هناك مشروعات قوانين تحتاج إلى موافقة الثلثين، بقوله: "الحضور غدا إجبارى، ومن يتخلف سينشر اسمه فى الصحافة كلها".