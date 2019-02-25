رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة لـ"الشباب": امتلك مصنعا بـ125 ألف جنيه

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إنشاء مجمع صناعى متكامل بمدينة العاشر من رمضان من خلال تنفيذ كمبوند خاص بالمشروعات المتكاملة والمقام على مساحة 72 فداناً سيكون له دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفى نفس الوقت سيتملك الشاب مصنعا بتكلفة تصل بحد أقصى إلى 125 ألف على الأكثر، متابعا:"هذا المبلغ يجيب عربية صغيرة يصبح به الشاب صاحب مصنع حتى لما يروح يخطب يقول إنه عنده مصنع".

وأضاف السقطى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الفكرة قائمة على إنشاء مجمع صناعى يضم عددا من الشركات هذه الشركات تضم عددا من الشباب، وستكون هذه الشركات مسئولة عن متابعة الجودة والصيانة والتسويق، وفقا للتجارب العالمية التى تمت فى هذا الصدد، وبالفعل تم عمل حصر لأكثر من ألف جزء يتم استيراده من الخارج على أن تقوم هذه الشركات بتصنيعها وتم التواصل مع عدد من مستوردى هذه الأجزاء الذين أبدوا رغبتهم فى التعامل مع الشركات حال عملها ما دامت هذه الأجزاء ستكون بنفس الجودة وعدم المغالاة فى أسعارها.

وأضاف السقطى، أن الشركات المنفذة لهذه المصانع ستدفع 25% من التمويل البالغ مليوني جنيه وهذا يعنى أنها ستدفع 500 ألف جنيه، والباقى تمويلات من البنوك بتيسيرات ميسرة، وستكون عبارة عن 120 متر.