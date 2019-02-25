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حبس فلاح قتل 2 من أبناء شقيقه لخلاف على الأراضى الزراعية بالمنوفية

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:52 ص
حبس فلاح قتل 2 من أبناء شقيقه لخلاف على الأراضى الزراعية بالمنوفية المنجى عليهما
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، المستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس فلاح قتل 2 من أبناء شقيقه وأصاب آخرين باعيره نارية نتيجة خلافات على الحدود فى الأراضى الزراعية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،  يفيد بوجود خلاف بين «أبناء العم» يخلف قتيلين واثنين بالعناية المركزة بمستشفى قويسنا المركزى، حيث تعود أحداث الجريمة إلى يوم السبت الماضى، حين نشب شجار حاد بين «أبناء العم» بعائلة شهيرة بقرية ابنهس مركز قويسنا محافظة المنوفية، نتيجة خلافات على أرض زراعية بالقرية، حيث قام جمال .ال 62 عاما بإطلاق النار على أقاربه، مما أسفر عن مقتل كل من شندى . ال. 48 عاما فلاح ومقيم  بالقرية، أحمد . ت.ع 30 عاما عامل ومقيم بالقرية كما أصيب سعيد .ج.س . ال 43 عاما مقيم بنفس القرية عبد الستار . ت. ال. 64 عاما على الفور تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى قويسنا المركزى .

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، المقدم معتز ندا مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم إلقاء القبض على المتهم الأول جمال ،ا 62 عاما.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الحدود فى الأراضى الزراعية تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية .


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