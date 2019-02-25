جامعة أسوان تنظم قافلة طبية لدولة جيبوتى مارس المقبل

أسوان - صلاح المسن

وافق مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، على تنظيم قافلة طبية إلى دولة جيبوتى خلال شهر مارس المقبل بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة أسوان الذى عقد برئاسة الدكتور أحمد غلاب وحضور كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة حنان عبد المنعم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومستشارى رئيس الجامعة وعمداء الكليات .

وأوضح الدكتور أحمد غلاب فى بيان، أن القافلة الطبية إلى دولة جيبوتى سوف تستمر لمدة 5 أيام وتضم العديد من التخصصات الطبية وهى الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والرمد والأنف والأذن والحنجرة، وذلك فى إطار دور جامعة أسوان المجتمعى تجاه الأشقاء فى القارة السمراء .

واستعرض مجلس جامعة أسوان زيارة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجامعة أسوان مؤخرا، وقدم رئيس الجامعة الشكر لرئيس الوزراء لاهتمامه بالنهوض بالمؤسسات التعليمية فى مصر، ووافق المجلس أيضا على إنشاء وحدة الإبداع التكنولوجى للنابغين فى كلية هندسة الطاقة ومنح بعض الدراجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.