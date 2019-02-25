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توسك : تصميم عربى - أوروبى لمواجهة التحديات المشتركة

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:20 م
توسك : تصميم عربى - أوروبى لمواجهة التحديات المشتركة رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
أ ش أ
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أكد رئيس المجلس الأوروبى ، دونالد توسك أن هناك تصميما من جانب القادة العرب والأوروبيين على مواجهة جميع التحديات الدولية "سويا " من أجل مستقبل أفضل .
وأشاد توسك ـ فى كلمته - خلال الجلسة الختامية للقمة العربية ـ الأوروبية المنعقدة فى شرم الشيخ اليوم /الإثنين / بالمناقشات الصريحة التي تمت خلال أعمال القمة أو المحادثات الثنائية ، معربا عن تقديره لروح التعاون المثمرة خلال المناقشات بين القادة.
وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بشأن كل القضايا ، لافتا إلى أن الأهم هو أنه جرت المناقشات بطريقة "مفتوحة " كشركاء ، مشددا على السعي لايجاد "أرضيات " مشتركة ، وأن رخاء و أمن أوروبا "متداخل " مع رخاء وأمن الدول العربية . 


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