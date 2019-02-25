تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.19% خاسرا عدد 15.79 نقطة ليصل إلى مستوى 8497.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 6.9 مليون سهم بقيمة 114 مليون ريال، وارتفعت أسهم 23 شركة، فيما تراجعت 86 شركة.

وتراجع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.