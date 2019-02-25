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تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:17 م
تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 23 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات وغادر الميناء 5 سفن، و متواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن بضائع عامة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 
 
 

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