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بلاغ للنائب العام يتهم علاء الاسوانى بالإساءة للدولة والتحريض عليها

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:05 م
بلاغ للنائب العام يتهم علاء الاسوانى بالإساءة للدولة والتحريض عليها علاء الأسوانى
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2697 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه علاء الأسوانى بنشر أخبار كاذبة والتهكم والسخرية من قيادات الدولة من خلال تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك - وتويتر".
 
ونص محمود فى بلاغه أن الأسوانى دأب فى الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر صفحته الرسمية الهدف منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة روح الإحباط بين المواطنين، مضيفا أن الأسوانى دائم التهكم والسخرية من قيادات الدولة وهو ما يخل من هيبتها ومكانة الدولة ومؤسساتها.
 
 
واضاف محمود ان تلك التصريحات المدونة على الصفحة الرسمية الخاصة بالاسوانى تأتى فى اطار الهجمة الشرسة التى تشنها جماعة الاخوان الارهابية وجهات خارجية معادية للدولة المصرية وهو الامر الذي يعد معه الاسوانى مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية .
 
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد علاء الأسوانى لارتكابه جرائم التدخل فى أحكام القضاء والتشهير بها والتهكم على قيادات الدولة، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه اليه فى البلاغ ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

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