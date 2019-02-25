بعد 39 سنة سجن.. أمريكى يحصل على 21 مليون دولار تعويض بعد ثبوت براءته

رويترز

قال مسؤولون إن رجلا من كاليفورنيا أدين خطأ بقتل صديقته السابقة وابنها قبل نحو 40 عاما حصل على تعويض قدره 21 مليون دولار من مدينة سيمى فالى بموجب تسوية. وصدر بحق كريج كولى (71 عاما) حكم بالسجن مدى الحياة فى حادثة وقعت عام 1978 وهى قتل شريكته السابقة روندا ويتشت وابنها دونالد (4 سنوات) فى شقتهما.

وأصر المتهم مرارا وتكرارا على أنه برىء وحصل على عفو فى 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جيرى براون بعدما عثر المحققون على دليل من عينة حمض نووى لصالحه. وقال رئيس بلدية سيمى فالى إريك ليفيت فى بيان "رغم أنه لا يمكن تعويض ما حدث للسيد كولى بأى أموال، فإن تسوية هذه القضية هى الخيار الصحيح الذى يجب القيام به له ولمجتمعنا".

وقال مايك بيندر وهو صديق مقرب من كولى ومحقق سابق بالشرطة فى سيمى فالى التى تقع على مشارف لوس انجلوس إن كولى يتحدث منذ إطلاق سراحه مع مسؤولين فى جهات إنفاذ القانون بشأن جمع الأدلة كما يلتقى بذوى سجناء يصرون على براءتهم.

ويطالب بيندر بإطلاق سراح كولى منذ ما يقرب من 30 عاما بعد أن أزعجه عدم اتساق جوانب القضية. وقال لرويترز عبر الهاتف أمس الأحد "رسالة كريج هى عدم اليأس أبدا".

ومنحت السلطات فى كاليفورنيا كولى 1.95 مليون دولار العام الماضى، احتسبت على أساس 140 دولارا عن كل يوم قضاه فى السجن، وكان ذلك أكبر تعويض عن إدانة خطأ من مجلس الولاية لتعويض الضحايا.