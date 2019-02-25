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بسام راضى: قمة شرم الشيخ اتسمت بقدر من المصارحة حول رؤى ومواقف كل دولة

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:26 م
بسام راضى: قمة شرم الشيخ اتسمت بقدر من المصارحة حول رؤى ومواقف كل دولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
شرم الشيخ- محمد الجالى
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ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى جانب  دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.


وقال  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اليوم الثاني من القمة العربية الأوروبية تحت رئاسة الرئيس  ،  شهد استئناف بيانات الوفود العربية والأوروبية، والتي أكدت ضرورة تعزيز آليات الشراكة القائمة بين العالمين العربي والأوروبي، واستعرضت أهم التحديات والفرص القائمة في هذا الصدد ،  كما اتسمت بقدر من المصارحة حول رؤى ومواقف كل دولة تجاه عدد من التهديدات الإقليمية المشتركة وسبل مواجهتها، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية وبؤر النزاعات المتفشية بالمنطقة.

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وأضاف السفير بسام راضي ،أن القمة انتهت أعمالها بانعقاد الجلسة الختامية، حيث تم اعتماد البيان الختامي للقمة، والذي عكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي وأهمها تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وسُبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، وكذلك عقد القمة القادمة في بروكسل عام 2022.

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وألقى الرئيس البيان الختامي للقمة، والذي ركز بدوره على القيمة المضافة من انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى من ناحية تقريب الرؤى وتوفيق وجهات النظر في إطار مساعي بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تجاه نقاط التماس الاستراتيجية بين الجانبين العربي والأوروبي.


 
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