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الإثنين، 25 فبراير 2019 06:34 م
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خلال يناير 2019..

برؤوس أموال 3.6 مليار جنيه.. "الاستثمار" توافق على تأسيس 2085 شركة بداية العام

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:12 م
برؤوس أموال 3.6 مليار جنيه.. "الاستثمار" توافق على تأسيس 2085 شركة بداية العام اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء- الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتبت- هبة حسام
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وافقت الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس 2085 شركة استثمارية جديدة متنوعة المجالات، خلال شهر يناير 2019، برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار جنيه، منها 3.155 مليار جنيه أموال مصرية، بنسبة 87.7% من إجمالى رأس المال.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى نشرته المعلوماتية لشهر فبراير الجارى، ارتفع عدد الشركات الاستثمارية الجديدة المؤسسة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2018، ومقارنة بشهر ديسمبر 2018 السابق له مباشرة.

كان عدد الشركات المؤسسة خلال شهر ديسمبر 2018، قد بلغ 2053 شركة، فى حين سجل العدد 1614 شركة فى يناير 2018.

وعن رؤوس أموال شركات شهر يناير الماضى "2019"، أظهرت البيانات الإحصائية، استحواذ المصريين على 87.7% منها، يليها المساهمات الأجنبية بنسبة 3.9% وبقيمة 141.4 مليون جنيه، أما أموال العرب فبلغت قيمتها 74 مليون جنيه بنسبة 8.4% من جملة رؤوس الأموال.

كما أشارت البيانات الإحصائية، إلى المجالات التى تأسست بها الشركات الجديدة خلال شهر يناير الماضى، حيث استحوذت الشركات الخدمية على العدد الأكبر بـ 975 شركة بنسبة 46.8% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة فى هذا الشهر.

 جاءت الشركات الصناعية فى المركز الثانى بعدد 542 شركة وبنسبة 26% من العدد الإجمالى، تلاها الشركات الإنشائية، والتى استحوذت على 14.4% من إجمالى الشركات المؤسسة خلال شهر يناير الماضى، وقد بلغ عددها 300 شركة.

وفى المقابل، جاءت الشركات فى مجالى الزراعة والسياحة الأقل عددًا، حيث لم تؤسس شركات سياحية من جملة الشركات الاستثمارية الجديدة المؤسسة خلال الشهر الماضى، سوى 38 شركة فقط، وفى مجال الزراعة تأسس 90 شركة.

تنوعت المجالات التى تأسست بها الشركات خلال شهر يناير 2019 أيضاً، لتشمل شركات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى استحوذت على 6.7% من إجمالى عدد الشركات، وبلغ عددها 140 شركة.

 

 

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جانب من بيانات جهاز الإحصاء

 

 


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