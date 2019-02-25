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انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لشباب المحافظات الحدودية بشمال سيناء

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:48 م
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لشباب المحافظات الحدودية بشمال سيناء جانب من الفعالية
شمال سيناء - محمد حسين
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انطلقت اليوم الاثنين، فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء فعاليات البرنامج التدريبى لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الشبابية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وافتتح الفعالية نائبا عن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أسامة الغندور سكرتير المحافظة، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وقال سكرتير المحافظة فى كلمته التى ألقاها نيابة عن المحافظ، إنه يتم إحلال وتجديد شبكة المياه فى مدينة العريش بتكلفة تبلغ نحو 886 مليون جنيه، بجانب إنشاء محطة تحلية لمياه البحر فى العريش بتكلفة 97 مليون دولار، بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه/اليوم لخدمة مناطق العريش والشيخ زويد ورفح، بجانب إنشاء خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت، وتطوير منطقة غرب العريش وتطوير 5 ميادين داخل المدينة، وتطوير ميناء العريش ليصبح ميناء دوليا، وإنشاء منطقة خدمات لوجستية شرق الميناء، وإنشاء سوق للجملة بمنطقة الكيلو 17 وإنشاء طريق يربط غرب العريش بمنطقة وسط سيناء، وتخصيص 78 ألف فدان للمنطقة الصناعية بوسط سيناء، وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف أنه سيتم اختيار مجموعة من الشباب المتميزين فى البرنامج التدريبى للمشاركة فى البرنامج الرئاسى، وتنظيم ملتقى لشباب المحافظات الحدودية بالعريش، مع إقامة معرض على هامش الملتقى بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجهات الشريكة لإبرام عقود توظيف للشباب.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن البرنامج التدريبى يستهدف 50 شابا وفتاة من مختلف مناطق المحافظة، ويستمر على مدار 4 أيام متتالية، ويتضمن ندوات دينية ومحاضرات للتنمية البشرية ولقاءات حوارية ومحاضرات حول التحديات التى تواجه الأمن القومى والتواصل الفعال، بجانب حفلات فنية لمديرية الثقافة.

وفى سياق آخر أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها أنه تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء نظمت المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ورشة عمل للتعريف بالقانون رقم "182" لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وتعقد الورشة على مدار يومين، حيث يتم تعريف المشاركين بها من العاملين بقسم العقود والمشتريات بمختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

 

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