اليوم مؤتمر آداب طنطا الدولى بشرم الشيخ بعنوان"معا ضد الإرهاب"

الغربية – عادل ضرة

أعدت كلية الآداب جامعة طنطا فيلما تسجيلا بعنوان "معا ضد الإرهاب " لعرضه فى المؤتمر الدولى الأول للكلية بعنوان " دور العلوم الإنسانية والاجتماعية فى مواجهة قضايا التطرف والإرهاب "والذى سيقام فى الفترة من 25 - 28 فبراير الجارى، بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب رئيس المؤتمر.

وتضمن الفيديو الحرب التى يقودها رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب الأسود فى كافة ربوع مصر، والتضحيات التى يقدمها الشهداء فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وأكد ممدوح المصرى عميد الكلية لـ"اليوم السابع" أن دور العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام وغيرها من العلوم لا يقل دورها أهمية عن الدور الأمنى الذى يقوم به رجال الجيش و الشرطة، بل أنهم يسيران فى خط متوازى لمواجهة الفكر المتطرف، وإن كان يأتى دور العلوم الإنسانية فى محاولة علاج هذه الظاهرة قبل ظهورها.

وأضاف إن المؤتمر يعالج فكرة التطرف قبل إن يصبح المتطرف إرهابى، مضيفا أن المؤتمر سيتناول مخاطر الإرهاب على الاقتصاد القومى، والسياحة وأسلوب معالجته فى وسائل الإعلام والحيز المكانى والجغرافى لبؤر الإرهاب وأسباب هذه الظاهرة وأسلوب العلاج، حيث يتضمن المؤتمر عدة محاور رئيسية منها مخاطر الإرهاب على السياحة، وظهور هذه الظاهرة وكيفيه علاجها من خلال علماء الاجتماع وعلم النفس والفلسفة، ويشارك فى المؤتمر باحثين وعلماء من انحاء العالم، حيث يشارك باحثين من دولة الهند وباكستان والجزائر والسودان ودولة الكويت والسعودية.

وأضاف إن الدول المشاركة تقدمت بـ 96 ورقة بحثية، سيتم مناقشتها فى المؤتمر منها أدوات التشريع لدرء الإرهاب وظهور هذه الظاهرة فى مجتمع الجامعة وكيفية علاجه، حيث تقدم احد الباحثين الجزائريين بهذه الدراسة، بالإضافة إلى الإعلام ودوره فى مواجهة الإرهاب.