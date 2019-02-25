اليوم السابع: قمة "تاريخية" ونجاحها فاق التوقعات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، فى شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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