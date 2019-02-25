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اليوم السابع: قمة "تاريخية" ونجاحها فاق التوقعات

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:55 م
اليوم السابع: قمة "تاريخية" ونجاحها فاق التوقعات اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، فى شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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