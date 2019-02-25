اليوم.. الأقصر تشهد إحتفالية بإنتهاء تطوير منازل 3 آلاف مواطن بعزبة الأمير

تشهد محافظة الأقصر، بالتعاون بين نادى الروتارى الدولى وجمعية الأورمان اليوم الإثنين، فى تمام الثانية عشر ظهراً، حفل إفتتاح قرية عزبة الأمير بمركز إسنا جنوبى الأقصر بعد أعمال التطوير، وذلك بحضور كلاً من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبارى رأسين رئيس روتارى الدولى، وعبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية 2451، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس ادارة جمعية الاورمان.

وشملت أعمال تطوير قرية عزبة الأمير بمركز إسنا لخدمة أكثر من 3 آلاف مواطن بتكلفة تزيد عن 3.5 مليون جنية، توصيل مياه لـ(250) منزل وتوزيع (2000) بطانية وإعادة تأهيل (10) منزل وفرشهم بالكامل، وتسليم (5) مشروع صغير وتسليم (40) رأس غنم، بالإضافة إلى قوافل الأورمان الطبية حيث سيتم الكشف الطبى على 500 مريض قلب و500 مريض عيون والشكف المبكر عن أمراض الثدى، وتسليم (100) كرسى متحرك، كما يشمل التطوير مشروعات صغيرة، وإقامة قوافل طبية وعمليات قلب للأطفال وقافلة عيون ورعاية صحية، والاهتمام بصحة الطفل ومحو الأمية كما تم توزيع 100 كرسى لذوى القدرات الخاصة، وإعادة إعمار وطلاء وفرش بالكامل لـ 50 منزل كهدية من أندية روتارى مصر ، وسيتم عمل جولة تفقدية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالأقصر.

وتعد مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير القرى الفقيرة فى محافظات الصعيد مبادرة إيجابية من انديه روتارى مصر حيث يمكن أن تخفف العبء وذلك فى اطار اتساع ظاهرة مشاركة الجمعيات الأهلية فى اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية والتى يمكن أن تعمل على تنمية الأحوال المعيشية للقرى الأكثر فقراً وذلك على النحو الذى قام به روتارى مصر من تطوير قريه الامير و غيرها من القرى الفقيرة، وتلك القرية هى رقم 15 من القرى التى قامت أندية الروتارى بمصر بتطويرها بالإشتراك مع الاورمان .