النيابة تستمع لأقوال صاحب كلبى "القاهرة الجديدة"

تستمع النيابة العامة، لأقوال صاحب كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقراً طفلا، بعد مطاردته.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، الفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه، وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين، كما وجه النائب العام ، بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة ، مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.