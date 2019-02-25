video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع لأقوال صاحب كلبى "القاهرة الجديدة"

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:49 م
النيابة تستمع لأقوال صاحب كلبى "القاهرة الجديدة" واقعة كلب القاهرة الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
تستمع النيابة العامة، لأقوال صاحب كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقراً طفلا، بعد مطاردته.
 
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، الفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه، وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين، كما وجه النائب العام ، بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة ، مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو تسليم كلبى "القاهرة الجديدة" لقسم التجمع الأول بعد قرار النائب العام

النائب العام يأمر بضبط كلبيى "القاهرة الجديدة" واستدعاء مالكهما

بلاغ للنائب العام يتهم علاء الاسوانى بالإساءة للدولة والتحريض عليها

عقر طفل

النائب العام

اخبار الحوادث

كلاب القاهرة الجديدة

طفل القاهرة الجديدة




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة