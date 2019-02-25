video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النائب العام يأمر بضبط كلبيى "القاهرة الجديدة" واستدعاء مالكهما

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:07 م
النائب العام يأمر بضبط كلبيى "القاهرة الجديدة" واستدعاء مالكهما عقر كلبين لاحد الاطفال بالقاهرة الجديدة
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بفتح تحقيقات موسعة فى واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بدائرة القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

وقررت النيابة العامة ضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهم بالحجر البيطرى تحت الملاحظة لمدة 15 يوما، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعيهما وجنسيهم ولونهما وبيان عما اذا كان أي منهما يعانى من مرض من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهم تراخيص من مديرية الطب البيطرى من عدمه .

وقد تم استكمال التحقيقات بشؤال شهود الواقعة وبسؤال والد الطفل المجنى عليهم واستدعاء مالك الكلبين .

كما وجه النائب العام بتوجه احد رؤساء النيابة العامة الى مسكن الطفل المجنى عليه لسماع اقواله فى تلك الواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كلب يهاجم سيدة بمول شهير و تؤكد : لن أترك حقى المادى و المعنوى

عودة الطفل محمد إيهاب لمنزله بعد العلاج من هجوم الكلب فى مدينتي

بقوة القانون.. فيديو لأمن مدينتي يصادر الكلاب الشرسة بعد واقعة الطفل محمد إيهاب

النائب العام

عقر طفل بالقاهرة الجديدة

كلبى القاهرة الجديدة

عقر كلبين لاحد الاطفال

مديرية الطب البيطرى

كلب مدينتي




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة