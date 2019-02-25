النائب العام يأمر بضبط كلبيى "القاهرة الجديدة" واستدعاء مالكهما

كتب إبراهيم قاسم

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بفتح تحقيقات موسعة فى واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بدائرة القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

وقررت النيابة العامة ضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهم بالحجر البيطرى تحت الملاحظة لمدة 15 يوما، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعيهما وجنسيهم ولونهما وبيان عما اذا كان أي منهما يعانى من مرض من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهم تراخيص من مديرية الطب البيطرى من عدمه .

وقد تم استكمال التحقيقات بشؤال شهود الواقعة وبسؤال والد الطفل المجنى عليهم واستدعاء مالك الكلبين .

كما وجه النائب العام بتوجه احد رؤساء النيابة العامة الى مسكن الطفل المجنى عليه لسماع اقواله فى تلك الواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية .