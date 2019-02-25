video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المواطنون يحتفون برانيا المشاط وسحر نصر خلال زياتهما معبد أبو سمبل

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:34 م
المواطنون يحتفون برانيا المشاط وسحر نصر خلال زياتهما معبد أبو سمبل المواطنون يلتقطون الصور التذكارية مع وزيرتى السياحة والاستثمار
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

فى صورة سيلفى جمعت وزيرتى الاستثمار والسياحة، شهدت الجمعة الماضية، توافد ألاف السياح على معبد أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى فى ذكرى تولية العرش، بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال الفعاليات، احتفى المواطنون بوزيرتى السياحة والاستثمار، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرتين، رصدتها عدسات الكاميرات خلال الزيارة.

سيلفى الوزرتين
سيلفى الوزرتين

وشهد الحدث العالمى، حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتصويره، وتقدر الأعداد التى شاهدت التعامد هذا العام 5 آلاف سائح من جميع الجنسيات وبشكل خاص للصين.

وتحرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا، وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السياحة: 22 سفيرًا ودبلوماسيًا إفريقيًا شاهدوا تعامد الشمس على رمسيس الثانى

صور.. لأول مرة.. السفراء الأفارقة يشهدون فعالية تعامد الشمس على رمسيس الثانى بأبوسمبل.. 15 سفيرًا من الدول الإفريقية بالقاهرة وعائلاتهم يشاركون فى الحدث العالمى.. سفير الكاميرون: نشعر أننا كيان واحد

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

رانيا المشاط و4 وزراء يشهدون فعالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

سحر نصر

رانيا المشاط

معبد أبو سمبل

وزيره السياحه

وزيره الاستثمار

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة