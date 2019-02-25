المواطنون يحتفون برانيا المشاط وسحر نصر خلال زياتهما معبد أبو سمبل

كتب خالد إبراهيم

فى صورة سيلفى جمعت وزيرتى الاستثمار والسياحة، شهدت الجمعة الماضية، توافد ألاف السياح على معبد أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى فى ذكرى تولية العرش، بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال الفعاليات، احتفى المواطنون بوزيرتى السياحة والاستثمار، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرتين، رصدتها عدسات الكاميرات خلال الزيارة.



سيلفى الوزرتين

وشهد الحدث العالمى، حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتصويره، وتقدر الأعداد التى شاهدت التعامد هذا العام 5 آلاف سائح من جميع الجنسيات وبشكل خاص للصين.

وتحرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا، وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation .