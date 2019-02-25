المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ3 أشخاص يتاجرون فى المواد المخدرة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الاثنين، 3 أشخاص بالسجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهم هيروين مخدر وأسلحة نارية بقصد الإتجار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية 47008 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 11 أكتوبر، عندما تمكنت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر، بقيادة الرائد محمد غيث الضابط بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، والرائد أحمد حسن، والرائد أحمد فخرى العزازى، الضابطين بالفرع، برئاسة العقيد أحمد رمضان رئيس الفرع، من ضبط " حسام ح ح إ" 21 سنة حداد، و" على م ع ال " 23 سنة سائق، و" عزوز ر م" عامل، وبحوزتهم جوال بلاستيكى بداخله عدد 2 بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.