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"القومى لحقوق الإنسان" يفتتح فرعا جديدا فى أسيوط

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:55 م
"القومى لحقوق الإنسان" يفتتح فرعا جديدا فى أسيوط محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان
كتب محمد صبحى
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افتتح المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ، اليوم الإثنين ، فرعا جديدا للمجلس فى محافظة أسيوط .
 

وقال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عن المجلس منذ قليل، أنه فى إطار خطة عمل المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وبالتعاون والتنسيق مع المسئولين بمحافظة أسيوط ، فقد تم اليوم افتتاح الفرع الجديد للمجلس، والذى يأتى تتويجاً مثمراً لبرنامج أسابيع نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المحافظات.

وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيانه أن افتتاح الفرع الجديد  يتفق مع خطة عمل المجلس في التواجد والانتشار في كافة محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذى يصب في خانة حقوق المواطنين .

 


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